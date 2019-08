FOTO | Salernitana, primo giorno a Salerno per Dziczek Il calciatore va a rinforzare la mediana di Ventura

Primo giorno a Salerno per Patryk Dziczek, il centrocampista polacco che si appresta a diventare un nuovo rinforzo della Salernitana. Il calciatore, ingaggiato dalla Lazio, stamane si è sottoposto alle visite mediche a Roma per poi raggiungere subito Salerno. Il promettente 21enne nel pomeriggio è arrivato al Mary Rosy, accompagnato dall’agente. Ad accoglierlo c’era il direttore sportivo Angelo Fabiani e il team manager Sasà Avallone. Dziczek ha conosciuto il tecnico granata Gian Piero Ventura e ha seguito da bordo campo tutta la seduta di allenamento svolta dal cavalluccio marino in vista della sfida di sabato con il Pescara.