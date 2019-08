Salernitana, flop abbonamenti: il dato finale Lieve impennata nella prevendita per la gara d’esordio con il Pescara

Sono quasi 1500 in menon rispetto allo scorso anno i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento della Salernitana. La campagna, con i 272 venduti oggi, ha raggiunto quota 2643 (rispetto ai 4085 dello scorso anno). Un flop che, nell’anno del centenario, conferma il distacco venutosi a creare tra la piazza e la società.

Viaggia su numeri più alti, invece, la prevendita dei biglietti per assistere al match d’esordio con il Pescara in programma domani allo stadio Arechi. A stasera sono stati venduti 3454 biglietti, 280 dei quali per il settore ospiti. Probabile, dunque, che domani ci saranno non meno di 7mila spettatori per la prima uscita stagionale della Salernitana.