Salernitana-Pescara, le probabili formazioni SERIE B - Gara d'esordio per i granata di Ventura: alle 18 il fischio d'inizio

All'Arechi si torna a far sul serio. La Salernitana, dopo la deludente stagione mandata in archivio, (ri)parte dal Pescara. I granata, dopo la rivoluzione estiva, sperano d'iniziare con il piede giusto un campionato che dovrà riscattare le delusioni e le amarezze di quello precedente. Obiettivo ribadito in più di una circostanza anche da Gian Piero Ventura, pezzo di storia del calcio italiano che a Salerno cerca il riscatto dopo la deludente parentesi con la Nazionale azzurra. Il tecnico ligure per la prima uscita stagionale dei granata deve fare i conti con le assenze degli infortunati Billong e Lombardi. Confermato il 3-5-2: Migliorini sostituirà al centro della difesa l'ex Benevento, con Karo e Jaroszynski che agiranno ai suoi lati. Chiavi della mediana affidate a Di Tacchio con Firenze e Akpa Akpro interni e Cicerelli e Kiyine esterni. In avanti spazio al tandem Jallow-Giannetti.

Le probabili formazioni

SALERNITANA-PESCARA (stadio Arechi - ore 18)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Giannetti. A disposizione: Russo, Vannucchi, Carillo, Lopez, Maistro, Morrone, Odjer, Calaiò, Djuric, Kalombo, Musso. Allenatore: Ventura

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Campagnaro, Balzano; Memushaj, Palmiero, Busellato; Galano, Tumminello, Brunori. A disposizione: Kastrati, Del Grosso, Zappa, Bruno, Kastanos, Ndiaye, Ventola, Borrelli, Cisco, Maniero, Di Grazia, Cipolletti. Allenatore: Zauri

ARBITRO: Rapuano di Rimini