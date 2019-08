Salernitana: occhio al mercato, ma torna Perticone in rosa Effetto sorpresa per il reparto arretrato. Caccia ad un ulteriore difensore

Mandato in archivio l'esordio vincente, la Salernitana pone lo sguardo sul mercato nell'ultima settimana della sessione estiva. Sembrava caccia aperta a due difensori per completare il reparto, ma ecco la sorpresa del rientro in rosa di Romano Perticone. Il centrale di Melzo figurava nella lista degli esclusi, di chi non ha preso parte al ritiro estivo di San Gregorio Magno perché ritenuto fuori dal contesto squadra. Invece, Perticone ha, invece, ritrovato un posto nel gruppo del Cavalluccio Marino e, a questo punto, per scelta tecnica e societaria, manca solo un difensore per completare il settore.

Si confermano i nomi di Thomas Heurtaux (ex Udinese e Verona, svincolato dopo l'esperienza ad Ankara da compagno di squadra di Alessio Cerci) e Kastriot Dermaku (ex Cosenza e ora al Parma dopo il contratto firmato in estate. Intanto, proprio sul fronte del pacchetto difensivo, lo staff tecnico dovrà verificare le condizioni di Jean Claude Billong, fermo ai box. Solo lavoro atletico specifico per il centrale ex Benevento e Foggia. Giornata da doppia seduta al centro sportivo "Mary Rosy" iniziata alle 9.30.