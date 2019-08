Salernitana-Dziczek è ufficiale. Sorpresa anticipi-posticipi Salernitana-Benevento lunedì 16. Granata sempre in campo alle 21 fino alla sesta giornata

Da giorni in granata, ma in mattinata l'accordo tra la Salernitana e Patryk Dziczek è stato reso ufficiale dal club granata. Tutto confermato: acquisto dal Piast da parte della Lazio che gira in prestito il centrocampista polacco al club di via Allende: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek". Questa la nota della Salernitana che, in giornata, ha scoperto i giorni e gli orari delle sfide dalla terza alla sesta giornata di campionato. I ragazzi di Gian Piero Ventura scenderanno in campo sempre alle 21. Sabato, al "San Vito - Gigi Marulla", sarà Cosenza-Salernitana. Dopo il weekend di sosta per le Nazionali, ecco il derby con il Benevento. Sarà Monday Night all'Arechi.

2) Cosenza-Salernitana, sabato 31/8 ore 21

3) Salernitana-Benevento, lunedì 16/9 ore 21

4) Trapani-Salernitana, domenica 22/9 ore 21

5) Salernitana-Chievoverona, mercoledì 25/9 ore 21

6) Livorno-Salernitana, domenica 29/9 ore 21

Foto: pagina ufficiale Salernitana