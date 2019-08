Salernitana, dalla Fiorentina ecco Pinto con Ferla Spunta anche il nome del portiere, classe 2004, Ciro Petriccione dalla Casertana.

La Salernitana aggiunge Pierluigi Pinto al reparto difensivo della rosa a disposizione di Gian Piero Ventura per la stagione 2019/2020. Brindisino, classe '98, difensore centrale, ma capace di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, Pinto è stato ceduto ai granata dalla Fiorentina a titolo temporaneo. Riscatto e controriscatto nella formula del prestito per l'arrivo del calciatore, reduce dalla stagione vissuta in maglia Arezzo con 38 presenze in Serie C tra regular season, play off e Coppa Italia di categoria.

Con Pinto, da Firenze, arriva anche l'attaccante, classe 2002, Alessio Ferla. Cessione a titolo definitivo dalla società viola al Cavalluccio Marino con contratto depositato e annunciato dalla Lega B sul sito ufficiale. Dalla lista granata presente sul portale di riferimento del torneo cadetto, spunta anche il profilo di Ciro Petriccione, portiere classe 2004, dalla Casertana.

Intanto, prosegue la preparazione verso la trasferta di Cosenza. Ieri, unica seduta pomeridiana al centro sportivo Mary Rosy con riscaldamento tecnico e sgambatura a tutto campo, a ranghi misti. Ripresa alle 17.30.

Foto: profilo ufficiale Instagram Pierluigi Pinto