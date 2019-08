Salernitana, solo bus organizzati per la trasferta di Cosenza La società granata rinnova l'avviso ai tifosi per la gara di sabato al "San Vito - Gigi Marulla"

"Come da ordinanza della Prefettura di Cosenza si sottolinea che la tifoseria granata dovrà raggiungere lo Stadio di Cosenza esclusivamente a bordo di autobus organizzati. Altri mezzi come minibus e minivan non saranno autorizzati". È quanto comunicato per la trasferta al "San Vito - Gigi Marulla" con la gara Cosenza-Salernitana in programma sabato con calcio d'inizio alle 21.Si rinnova, quindi, l'avviso presentato dal club granata nei giorni scorsi. Solo bus organizzati per il viaggio destinazione Cosenza. Il biglietto per il settore ospiti è in vendita al costo di 13 euro, compressivo di diritti di prevendita presso i punti del circuito VivaTicket e il relativo sito ufficiale. "La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti non richiede di essere in possesso di tessera del tifoso. I biglietti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19 di venerdì".