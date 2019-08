Salernitana, ufficiale il prestito di Pinto dalla Fiorentina Il club granata ha comunicato i calciatori convocati dalle Nazionali per la prossima settimana

L'accordo tra la Salernitana e la Fiorentina per il prestito in granata di Pierluigi Pinto è stato ufficializzato dal club di via Allende nel pomeriggio. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto del difensore classe ’98 Pierluigi Pinto": questa la nota della società dei co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che ha, inoltre, annunciato i calciatori convocati dalle Nazionali per la finestra FIFA della prossima settimana (sarà sosta per il campionato di B nel weekend del 7 e 8 settembre): Lamin Jallow con il Gambia, Sofian Kiyine con il Marocco e Patryk Dziczek con la rappresentativa Under 21 della Polonia.

Foto: US Salernitana 1919