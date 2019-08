Salernitana, a Cosenza senza Giannetti: i convocati Out anche Billong e Lombardi, prima convocazione per Pinto e Dziczek

Tegola Giannetti per Ventura. Il tecnico della Salernitana domani a Cosenza dovrà fare a meno dell'attaccante, non convocato a a causa di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Non partiranno per la Calabria neanche Billong e Lombardi, che non hanno ancora smaltito i postumi degli infortuni subiti alla vigilia del match d'esordio con il Pescara. Fuori dalla lista dei convocati anche Cerci che sta lavorando per trovare la miglior condizione atletica. Prima convocazione, invece, per l'ultimo arrivato Pinto e per Dziczek.

Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico della Salernitana in vista della trasferta di domani a Cosenza:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Firenze, Kiyine, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Calaiò, Cicerelli, Djuric, Jallow, Kalombo, Musso.