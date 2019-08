UFFICIALE |Salernitana, risoluzione consensuale per Signorelli Dopo due stagioni il calciatore venezuelano saluta la città d'Arechi

È terminata dopo due stagioni l'avventura di Franco Signorelli con la maglia della Salernitana. Il centrocampista venezuelano ha «risolto consensualmente il rapporto contrattuale» con la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. L'ex Empoli ha collezionato 22 presenze (21 in campionato e una in Coppa Italia) con il cavalluccio marino sul petto. Lo scorso anno, non rientrando nei piani della società, ha disputato 9 presenze con la maglia del Voluntari in Romania. Dopo un lungo tira e molla le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione. Il calciatore era stato corteggiato da Avellino e Triestina ma anche la formazione rumena in cui aveva militato la scorsa stagione aveva chiesto informazioni all'entourage di Signorelli. Che, adesso, dopo aver detto addio alla Salernitana, cercherà fortuna altrove.