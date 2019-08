La Salernitana tenta il colpo nella tana dei "lupi" Esame Cosenza per il cavalluccio marino, diverse assenze per Ventura: le probabili formazioni

Ventura e la Salernitana vanno a caccia di conferme. Dopo la convincente vittoria conquistata all’esordio contro il Pescara, la formazione granata cerca continuità sul campo del Cosenza. Una sfida storicamente ostica per il cavalluccio marino che, scortato da 900 supporters, questa sera (ore 21) sarà di scena in terra calabrese. L’ex ct della Nazionale italiana, com’era accaduto già nel primo turno di campionato, dovrà fare i conti con assenze pesanti: oltre a Billong e Lombardi, dovrà mordere il freno per infortunio anche Giannetti. L’ex Livorno sarà sostituito da Djuric nel tandem d’attacco con Jallow. Per il resto riconfermata in blocco la formazione che ha battuto il Pescara. Davanti a Micai spazio a Karo, Migliorini e Jaroszynski. Cicerelli e Kiyine agiranno da esterni di centrocampo con Akpa Akpro, Di Tacchio e Firenze a completare il reparto. Solo panchina per gli ultimi arrivati Pinto e Dziczek.

Dall’altra parte il Cosenza si schiererà a specchio. L’ex Monaco guiderà il pacchetto arretrato con Idda e l’altro ex Legittimo (soltanto panchina per Schiavi). In mediana spazio a Corsi, Kanoutè, Bruccini, Broh e Baez, mentre in avanti Braglia darà fiducia al tandem Broh-Baez.

Le probabili formazioni:

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanoutè, Bruccini, Broh, Baez; Pierini, Carretta. A disposizione: Saracco, Bittante, Schiavi, Capela, Trovato, Picone, Moreo. Allenatore: Braglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Djuric. A disposizione: Vannucchi, Russo, Lopez, Pinto, Dziczek, Maistro, Odjer, Calaiò, Kalombo, Musso. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Minelli di Varese