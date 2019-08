LIVE | Cosenza-Salernitana 0-1 Segui la diretta testuale del match in terra calabrese

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo (1' st Bittante); Corsi, Kanoutè, Bruccini, Capela, Baez; Pierini, Carretta. A disposizione: Saracco, Schiavi, Broh, Trovato, Picone, Moreo. Allenatore: Braglia

SALERNITNA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Russo, Lopez, Pinto, Dziczek, Maistro, Odjer, Calaiò, Kalombo, Musso. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Minelli di Varese

RETE: 2' st Firenze (S)

NOTE. Ammoniti: Legittimo (C), Cicerelli (S), Jallow (S), Firenze (S), Monaco (C). Angoli: 3-1. Recupero: 0' pt

11' - Cross al centro di Bittante, chiusura di Jaroszynski che evita problemi alla retroguardia granata.

7' - Grande occasione per Jallow: il gambiano ruba palla a Idda ma a tu per tu con Perina calcia addosso al portiere calabrese. Salernitana vicina al 2-0.

2' - GOL SALERNITANA - Azione magistrale di Cicerelli che dalla difesa salta Bittante e Kanoute, manda nello spazio Firenze che a tu per tu con Perina non sbaglia!

1' - Sostituzione per il Cosenza: fuori Legittimo, dentro Bittante.

SECONDO TEMPO

45' - Squadre negli spogliatoi: 0-0 tra Cosenza e Salernitana a fine primo tempo.

45' - Punizione di Kiyine, colpo di testa di Djuric, Perina blocca la sfera.

40' - Ci prova Bruccini da calcio piazzato, palla sull'esterno della rete. La Salernitana risponde con una ripartenza di Kiyine che serve al centro una palla sulla quale Djuric non arriva.

39' - Ammonito anche Firenze per fallo su Carretta.

37' - Ammonito Jallow

30' - Kiyine costretto a fermare con il fallo Baez: punizione interessante per il Cosenza.

27' - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il Cosenza trova il vantaggio ma l'arbitro annulla per un fallo in area di rigore.

26' - Cosenza pericolosissimo: Carretta prende il tempo alla difesa granata e serve al centro Pierini che colpisce di suola, Micai devia in corner.

24' - Akpa Akpro prova a verticalizzare, Monaco in scivolata anticipa Djuric.

17' - Entrata in ritardo di Cicerelli su Corsi: giallo per l'esterno granata.

13' - Brutta entrata di Legittimo su Cicerelli: ammonito il difensore del Cosenza.

5' - Micai respinge con i guantoni la punizione battuta da Carretta. Cosenza pericoloso.

4' - Jallow perde palla al limite dell'area di rigore, Di Tacchio ferma Carretta. Punizione dal limite per i rossoblu.

3' - Carretta ruba palla a Jaroszynski, Firenze costretto al fallo per fermarlo.

2' - Inizio propositivo della Salernitana che fa circolare bene palla, cercando subito l'affondo.

1' - La Salernitana batte il calcio d'inizio: partiti!

0' - Squadre sul terreno di gioco: tutto pronto al San Vito-Marulla per il fischio d'inizio di Cosenza-Salernitana.

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Djuric sostituisce Giannetti (indisponibile) in attacco. Per il resto confermata la formazione che ha battuto il Pescara nel match d'esordio. Sul fronte calabrese Braglia schiera i suoi con il 3-5-2, affidandosi a Pierini e Carretta nel tandem offensivo.