Gioia Firenze: «Grande prova, riportiamo i tifosi all'Arechi» Il match winner: «Il gol è praticamente di Cicerelli, abbiamo lanciato un messaggio importante»

«Vincere qui non sarà facile per nessuno. È stata una prestazione importante, di personalità, era importante chiudere questo mini-ciclo a punteggio pieno. Abbiamo dato un segnale a noi stessi e a tutto l’ambiente». Così Marco Firenze, match-winner del San Vito-Marulla, al termine della gara vinta dalla Salernitana in casa del Cosenza. «Sono felice per il gol che è nata da un’azione spettacolare di Cicerelli, il gol è praticamente suo. Nel corso della gara ci sono stati momenti in cui avremmo potuto fare male, abbiamo sbagliato la scelta ma sono cose che miglioreremo. Il mister ci sta dando conoscenze importanti che con il lavoro faremo sempre più nostre. Il mio obiettivo? Fare più gol possibile. Spero di essere utile con i miei gol, con i miei assist. Ma dobbiamo soprattutto lavorare tutti insieme per portare a casa i risultati perché è un’annata importante». Il successo di Cosenza ha regalato una grande gioia al pubblico di fede granata che ha seguito in massa la squadra in terra calabrese. «Per noi i tifosi sono l’arma in più, non è una frase fatta, giocare all’Arechi è qualcosa di speciale, dobbiamo riportarli noi all’Arechi. Dobbiamo farli innamorare di noi giocatori, del gruppo che formiamo. Con queste due vittorie abbiamo mandato qualche messaggio, spero che con il lavoro miglioreremo sempre più».