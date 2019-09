Salernitana, parte il rush finale di mercato: la situazione Il ds Fabiani è già a Milano, Ventura attende un difensore di esperienza. Si lavora alle uscite

Quando mancano meno di 48 ore al gong del calciomercato, la Salernitana si prepara a mettere a segno gli ultimi colpi. Gian Piero Ventura attende un difensore d'esperienza sul centro-destra ma non è da escludere che possa arrivare qualche altra pedina se dovesse muoversi qualcosa in uscita. Il ds Angelo Fabiani è da ieri a Milano dove sta preparando il terreno in vista delle ultime ore di mercato. Per la difesa il profilo individuato porta a Simone Romagnoli, classe ’90 dell’Empoli, club con il quale ha disputato le prime due gare di campionato. Lo scorso anno il 29enne ha indossato la maglia del Brescia (35 presenze e 2 reti), conquistando la promozione in massima serie. L’operazione non è delle più semplici, anche perché l’Empoli sembra intenzionato a puntare sul calciatore ma la Salernitana proverà a strapparlo ai toscani. Piace anche Felipe Curcio, esterno sinistro già trattato nella scorsa sessione di mercato e che quest’anno potrebbe salutare Brescia. Molto dipenderà dalle operazioni in uscita sia dei granata che delle rondinelle, anche perché sull’out mancino la Salernitana ha completato le coppie con l’arrivo di Pierluigi Pinto.

Di pari passo si lavora alle operazioni in uscita. Il club granata deve trovare una collocazione a Romano Perticone, Daniele Altobelli e Alessandro Rosina. Il primo piace al Livorno, club con il quale ha già militato, collezionando 107 presenze con la casacca amaranto. Il calciatore da qualche giorno era tornato ad allenarsi con il gruppo, proprio per mettere benzina nelle gambe in vista di una nuova esperienza. Il secondo è stato sondato da diversi club di Lega Pro (Bari, Alessandria, Ternana e Sambenedettese) ma al momento l’entourage del centrocampista non ha ancora trovato l’intesa per il trasferimento. Più difficile, invece, la situazione per l’ex Zenit e Torino che sta discutendo con la Salernitana per accordarsi sulla buonuscita. Nelle ultime ore di mercato dovrebbe essere ceduto in prestito Biagio Morrone, classe 2000 che potrebbe andare a fare esperienza in terza serie. Da valutare, poi, la posizione di Emanuele Calaiò: l'arciere, fin qui, ha trovato pochissimo spazio con Ventura. Non è da escludere che, se dovesse arrivare l'offerta giusta, l'attaccante possa salutare Salerno. E, a quel punto, la Salernitana potrebbe pensare anche di effettuare un'altra operazione in entrata nel pacchetto offensivo.