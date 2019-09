Mercato Salernitana: Perticone al Cittadella, Musso a Pagani Il club granata molto attivo sul fronte uscite: da definire le situazioni di Altobelli e Rosina

In attesa di chiudere il mercato in entrata (fatta per Heurtaux e Gondo), la Salernitana resta molto attiva anche sul fronte uscite. In queste ultime ore di trattative, infatti, la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha necessità di trovare una sistemazione a quei calciatori che non rientrano nei piani del club. È il caso di Romano Perticone, arrivato nel pomeriggio allo Sheraton Hotel di Milano per definire l'accordo con il Cittadella. Il difensore, dopo aver rescisso con il club granata, si è legato alla società veneta. Fatta anche per il passaggio di Antonino Musso alla Paganese. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Paganese Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’99 Antonino Musso», la nota pubblicata dal sito ufficiale del club granata. Restano da piazzare ancora Alessandro Rosina e Daniele Altobelli: per il primo saranno decisive le ultime ore di mercato; il secondo è conteso da Bari e Feralpisalò. Nelle ultime ore di mercato potrebbero essere ceduti in prestito anche Mirko Esposito e Biagio Morrone.