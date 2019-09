Tegola Salernitana, Ventura perde Akpa Akpro Tra 10 giorni nuovo esame per valutare l’entità dell’infortunio

«Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore Jean-Daniel Akpa Akpro hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Un nuovo controllo diagnostico sarà effettuato tra 10 giorni per valutare la prognosi esatta». È quanto fa sapere la Salernitana sul proprio sito ufficiale in merito all’infortunio del centrocampista franco-ivoriano. Il calciatore era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match contro il Cosenza. Gli esami effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato una una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Tra dieci giorni saranno effettuati nuovi accertamenti per appurare la prognosi esatta ma il rischio è che lo stop possa essere di almeno un mese. Una brutta tegola per Gian Piero Ventura, anche perché nelle prime due giornate di campionato Akpa Akpro era stato tra i migliori.