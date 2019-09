Salernitana, Cerci accoglie Heurtaux a Salerno I due hanno giocato insieme in Turchia e al Verona, oggi il primo allenamento

Per il terzo anno consecutivo indosseranno la maglia della stessa squadra. Thomas Heurtaux ritrova in granata Alessio Cerci, calciatore con cui aveva già condiviso le ultime due esperienze professionali. Un legame forte tra il difensore e l’attaccante, confermato (anche) da una Instagram Stories pubblicata un’ora fa dall’atleta francese che al suo arrivo a Salerno ha trovato ad accoglierlo proprio Cerci. I due, come testimonia il video pubblicato sui social, si sono incontrati in una strada del centro cittadino. «Mamma mia, il grande “Cercione”», il saluto rivolto da Heurtaux all’ex Milan e Atletico Madrid che ha ricambiato “dandogli il cinque”.

Alle 17,30 i due si ritroveranno sul prato del Mary Rosy dove Heurtaux (insieme a Gondo) si aggregherà ai nuovi compagni di squadra. Il calciatore, com’era accaduto già per Cerci, avrà bisogno di qualche settimana per ritrovare la miglior condizione atletica. Entrambi, infatti, erano reduci dall’esperienza negativa in Turchia. Il difensore lo scorso anno aveva collezionato appena 4 presenze con l'Ankaragucu, mentre l’attaccante 12. La stagione precedente, invece, Cerci ed Heurtaux avevano indossato la maglia del Verona, collezionando rispettivamente 24 e 17 presenze in massima serie. Per entrambi la Salernitana rappresenta la chance del riscatto.