FOTO e VIDEO| Salernitana, Heurtaux e Gondo al Mary Rosy Primo allenamento in granata per gli ultimi due arrivati. Alla ripresa tante assenze

Primo allenamento con la maglia della Salernitana per gli ultimi due arrivati Thomas Heurtaux e Cedric Gondo. I due calciatori, alla ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Mary Rosy, si sono messi a disposizione del tecnico granata Gian Piero Ventura. L'ex ct azzurro ha dovuto fare i conti con diverse defezioni: oltre agli infortunati Lombardi, Billong, Akpa Akpro, Kiyine (fisioterapia), Mantovani e Giannetti (lavoro atletico specifico), erano assenti anche Jallow, Karo e Dziczek che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali (Gambia, Cipro e Polonia U21).

La squadra nel corso della seduta pomeridiana - aperta alla stampa - ha svolto prevalentemente lavoro atletico. La fase del riscaldamento è stata effettuata nel campo B, dove hanno lavorato anche i portieri, allenati dal preparatore Giuseppe Zinetti. Poi i calciatori si sono spostati sul campo principale del Mary Rosy dove, con il pallone tra i piedi, hanno svolto esercitazioni atletiche e cambi di velocità. Ventura, durante il lavoro, ha seguito da vicino i movimenti di Gondo - che ha messo a segno il primo gol dell'esercitazione -, spronandolo e dandogli consigli su cosa fare. «Devi crossare», ha ripetuto Ventura all'ultimo arrivato in casa granata. In buona condizione atletica è apparso anche Heurtaux che, nonostante non abbia svolto il ritiro pre-campionato, ha lavorato con il resto della squadra.

Doppia seduta in programma domani per i granata al via alle ore 9:30 presso il C.S. “Mary Rosy”.