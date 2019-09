Salernitana, doppia seduta di allenamento al Mary Rosy Prosegue la preparazione dei granata

Doppia seduta quest’oggi per la Salernitana presso il C.S. “Mary Rosy”. Questa mattina gli uomini di Gian Piero Ventura hanno svolto un lavoro di forza in palestra mentre nel pomeriggio i granata sono stati impegnati con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con un lavoro tecnico-tattico.

Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 17:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.