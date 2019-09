Salernitana-Benevento, fissata la giornata granata Tagliandi a prezzo ridotto per gli abbonati: tutte le info

Si comunica che in occasione della gara Salernitana– Benevento in programma lunedì 16 settembre alle 21 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno è indetta la giornata granata. Pertanto non saranno validi gli abbonamenti e sono sospesi i biglietti omaggio a qualsiasi titolo.

A partire dalle 10 di domani, sabato 7 settembre e fino alle 20:30 di martedì 10 settembre, i possessori di abbonamento per la Stagione 2019/20 potranno acquistare i tagliandi per la gara a prezzo ridotto. La vendita liberà partirà alle 10 di mercoledì 11 settembre.

Si ricorda che è possibile acquistare i biglietti in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe.

Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso i botteghini dello Stadio ‘Arechi’ a partire dalle ore 17 di lunedì 16 settembre.

Prezzi Prelazione Abbonati (dalle 10 di sabato 7 settembre fino alle 20:30 di martedì 10 settembre)

Tribuna ROSSA Vip Nord-Sud: intero 34 euro / ridotto: 20 euro / Under 10: 3 euro

Tribuna Verde Sud/Nord: intero 30 euro / ridotto 16 euro / Under 10: 3 euro

Tribuna Azzurra: intero: 20 euro / ridotto 13 euro / Under 10: 3 euro

Distinti: intero 18 euro / ridotto 10 euro / Under 10: 3 euro

Curva Sud: 10 euro / Under 10: 3 euro.

L’U.S. Salernitana 1919 ricorda che è obbligatorio per tutti, ragazzi compresi, esibire un documento d’identità (carta d’identità e o tessera sanitaria per Under 14) valido all’atto dell’acquisto del biglietto e consiglia vivamente l’acquisto dei tagliandi nei giorni precedenti la gara presso le ricevitorie abilitate per evitare attese e code ai botteghini. Al fine di velocizzare la procedura di caricamento dei dati si invitano i tifosi granata a presentare ai botteghini la Tessera Sanitaria (no fotocopia).

L’U.S. Salernitana 1919 informa che le persone diversamente abili potranno acquistare il tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti – Tribuna Rossa N/S e Tribuna Verde N/S – al prezzo privilegiato di € 5,00 direttamente ai botteghini dello Stadio ‘Arechi’ nel giorno di disputa della gara, previa esibizione di documento di identità ed idoneo certificato attestante invalidità pari o superiore al 85%. La stessa tariffa sarà applicata all’accompagnatore, ma solo se dalla certificazione dell’invalido risulta inconfutabilmente il diritto all’accompagnamento. Le persone diversamente abili che hanno acquistato il biglietto a prezzo ridotto dovranno presentare anche al varco d’accesso il certificato attestante l’invalidità pari o superiore al 85%

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2019), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno presentarsi al botteghino lunedì 16 settembre dalle ore 17:00 esibendo documento di identità e tessera federale in originale. In mancanza di anche uno solo di detti documenti il biglietto non potrà essere rilasciato. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Eventuali richieste preliminarmente avanzate a mezzo fax e/o e-mail alla Società non saranno prese in considerazione.

Tariffa speciale per Studenti Universitari

L’U.S. Salernitana 1919, in accordo con l’Università degli Studi di Salerno comunica che in occasione delle gare interne di Campionato Serie BKT sarà riservata a tutti gli studenti universitari una speciale tariffa ridotta al costo di € 10. La tariffa SPECIALE UNIVERSITARI sarà disponibile unicamente nel settore Distinti ed acquistabile esclusivamente presso il botteghino dello Stadio “Arechi” il giorno della gara previa esibizione del badge studente e della ricevuta del pagamento delle tasse per l’anno 2018.

Tagliandi omaggio per gli Under 14

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sono riservati tagliandi omaggio per gli Under 14 nel settore Distinti, fino ad esaurimento dei posti dedicati.

Per accedere a tale iniziativa è necessario prenotare il biglietto gratuito del minore di 14 anni insieme a quello dall’accompagnatore maggiorenne, che dovrà invece essere acquistato necessariamente a tariffa intera, inviando un’e-mail all’indirizzo biglietteria@ussalernitana1919.it con il modulo compilato (scaricabile qui) entro e non oltre i 4 giorni antecedenti la gara e fino all’esaurimento dei posti disponibili.

I biglietti saranno ritirati presso il botteghino vendite Varco 1 sportello ACCREDITI.

Eventuali richieste presentate tramite altri canali o prima dell’apertura della fase di vendita libera non saranno prese in considerazione.