FOTO | Il "buongiorno granata" di Ighli Vannucchi Il toscano, in vacanza in Costiera Amalfitana, pubblica uno scatto in compagnia di Luca Fusco

Il suo legame con Salerno è rimasto sempre intatto. Al punto da tornare spesso con piacere nella città in cui ha conosciuto il grande calcio. Ighli Vannucchi, dopo i festeggiamenti per il centenario della Salernitana, ha fatto nuovamente tappa nella città d’Arechi per trascorrere qualche giorno in Costiera Amalfitana.

Vacanza documentata passo dopo passo sui social: prima lo scatto in compagnia di un amico con alle spalle il centro di Salerno; poi una foto in riva al mare della Divina. Ma ad accendere l’entusiasmo dei sostenitori granata è stata l’immagine pubblicata questa mattina che ritrae Vannucchi in compagnia di Luca Fusco: «Questo è un buongiorno granata con il capitano dei capitani», la frase che accompagna la foto pubblicata dal calciatore toscano sulla sua pagina ufficiale. Uno scatto che ha rievocato ricordi dolcissimi per i sostenitori della Salernitana che, ricordando l’anno della serie A, stanno manifestando i propri sentimenti di stima e affetto nei confronti di Vannucchi e Fusco.