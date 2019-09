Salernitana, mercoledì la ripresa: Ventura ritrova Giannetti -7 AL DERBY - Granata con l'infermeria piena, il tecnico spera di recuperare Kiyine in extremis

Mercoledì mattina alla ripresa degli allenamenti Ventura spera di ricevere qualche buona notizia dall’infermeria. Il tecnico della Salernitana sabato pomeriggio ha provato in amichevole le possibili soluzioni per affrontare il Benevento in emergenza. Qualche buona indicazione è arrivata dal prato del centro sportivo Ultimo Minuto: Cerci, autore di una doppietta al pari dell’ultimo arrivato Gondo, sta pian piano ritrovando la miglior condizione e ha una gran voglia di avere una chance. L’ex ct azzurro sta “dosando” il calciatore, proprio per consentirgli di arrivare nel miglior modo possibile all’appuntamento con l’esordio in granata. Lunedì sera potrebbe andare almeno in panchina e, magari, entrare a gara in corso.

Ma a preoccupare Ventura, adesso, sono le tante assenze con cui è costretto a fare i conti: Akpa Akpro non tornerà a disposizione prima di un mese, mentre Kiyine è in forte dubbio per il derby dell’Arechi. Il calciatore in questi giorni si sottoporrà a un controllo medico, in seguito al quale si deciderà se potrà essere arruolabile o meno per la sfida contro i sanniti. Non dovrebbero esserci nemmeno Billong e Lombardi che, fin qui, hanno saltato già le prime due sfide di campionato. La buona notizia, invece, dovrebbe riguardare il recupero di Giannetti che, dopo aver saltato la sfida di Cosenza, ha lavorato a parte anche la settimana successiva al fine di smaltire i postumi del problema muscolare. L’ex Cagliari mercoledì dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, prenotando una maglia dal 1’ in tandem con Jallow. Il gambiano domani sarà protagonista con la maglia della sua Nazionale nel match contro l’Angola e rientrerà a Salerno nella giornata di mercoledì. Stasera, invece, toccherà a Karo indossare la maglia della rappresentativa cipriota, impegnata in casa del San Marino. Mercoledì è previsto il rientra a Salerno di Dzickek che affronterà l’Estonia con la maglia della Polonia Under 21.