Verso il derby, Ventura: «A Salerno per ricostruire» Il tecnico a Ottogol: «Grande rispetto del Benevento, Cerci ci sta mettendo tanto impegno»

«Ho grande rispetto per il Benevento, è una squadra che può competere per il vertice, allestita per la serie A e soprattutto che partiva già da una base molto forte». Così Gian Piero Ventura, intervenendo telefonicamente durante la trasmissione Ottogol in onda sul canale 696 Ottochannel, presenta il derby di lunedì sera contro la formazione sannita. «Se l’anno scorso è sfuggita la promozione, quest’anno ci riproverà», le parole dell’ex ct della Nazionale azzurra che si è poi soffermato sulla sua squadra. «Non punto alla serie A. Sono venuto qui per due cose: per ricostruire e per riportare gente allo stadio. È ovvio che se la gente torna allo stadio vuol dire che c’è continuità di rendimento ma soprattutto di risultati. Però visto l’anno scorso non possiamo ipotizzare di competere per la serie A». Contro il Benevento potrebbe arrivare la prima convocazione in granata per Alessio Cerci. «Gli faccio i complimenti ma viene da due anni e mezzo in cui è stato fermo e quindi deve recuperare. Ci sta mettendo grandissimo impegno e ha già dimezzato i tempi, quindi speriamo che il prima possibile possa tornare a dare una mano ed essere utile». Da valutare anche le condizioni di Sofian Kiyine, infortunatosi a Cosenza e a rischio per il derby. «Ha tante qualità su cui non si discute e soprattutto è serio, è un giocatore che vuole imparare e crescere - ha concluso Ventura -. Può tornare in serie A, eventualmente fare bene anche alla Lazio».