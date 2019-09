Tabellone, bagni e pericoli all'Arechi: il tifo si mobilita Club e gruppi della Curva Sud presentano un'istanza al Comune chiedendo interventi urgenti

Interventi urgenti allo stadio Arechi. A chiederlo, con un'istanza protocollata questa mattina al Comune di Salerno sono i tifosi della Salernitana. Il documento è stato protocollato da Rosa Punzo, Presidente del Club Popolo Sportivo, e condiviso “ad adiuvandum” anche dal Salerno Club 2010, dai club Mai Sola, Rione Podestà, Amici della Salernitana, dai gruppi Ultras della Curva Sud Siberiano e da altri club organizzati. «Nonostante alcuni interventi superficiali effettuati nell'impianto sportivo di via Allende in concomitanza dell'evento denominato "Universiadi 2019", lo stesso si presenta in molti punti ancora fatiscente nonché pericoloso per coloro che lo frequentano: necessitano, pertanto, urgenti profondi ed invasivi interventi di manutenzione (ruggine nelle infrastrutture, bagni ancora non a norma); i pali di ferro installati dinanzi a ogni settore al fine di supportare l'impianto audio impediscono la perfetta visuale del campo di gioco in alcuni punti di ciascun settore; inoltre il predetto impianto audio non funziona adeguatamente e ciò potrebbe creare problematiche alla tifoseria nel caso di deflusso improvviso generato da situazioni di pericolo; a tutt'oggi, nonostante la richiesta già protocollata a marzo 2016 presso il Comune di Salerno (corredata di oltre 200 firme) non risulta ancora installato il tabellone luminoso che invece risulta presente in tutti gli impianti sportivi delle squadre di calcio delle leghe professionistiche».