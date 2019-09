Salernitana, Granatissimi sul canale 696: intervista a Calil L'ex granata "gioca" il derby con il Benevento. Collegamento con i tifosi del club Sichelgaita

Nuova puntata di Granatissimi, l'appuntamento settimanale dedicato alla Salernitana in onda su Ottochannel (canale 696 del digitale terrestre). In studio con Carla Polverino, a partire dalle 21, ci saranno il consigliere comunale di Salerno, Nico Mazzeo e gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Nel corso della serata sarà trasmessa un'intervista esclusiva al neo attaccante della Paganese, Caetano Calil, in granata protagonista del derby Salernitana-Benevento nella stagione 2014-2015, quella della promozione in serie B.

Ampio spazio anche alle vox dei tifosi sulle aspettative della gara contro i giallorossi. Collegamento live con il club Sichelgaita di Bellizzi dove per il taglio del nastro ci sarà il nostro inviato Carmine Quaglia.

I tifosi della Salernitana potranno intervenire in trasmissione chiamando gratuitamente il numero verde 800 919 002 o inviando sms e whatsapp (anche audio) al 342 8725223. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/