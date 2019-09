Nazionali. Dziczek a segno con la sua Nazionale, Gambia ko Nulla da fare per Jallow, solo panchina per Karo con la rappresentativa cipriota

Giornata da incorniciare per Patryk Dziczek. Il centrocampista della Salernitana ha messo la firma nel 4-0 conquistato dalla nazionale Under 21 polacca contro l'Estonia. Il 21enne, al 94', ha trasformato un calcio di rigore che ha fatto calare i titoli di coda sul match valido per la qualificazione agli Europei Under 21. In attesa dell'esordio con il cavalluccio marino sul petto, il calciatore ha disputato 180' con la maglia della nazionale del suo Paese, mettendo benzina nelle gambe utile in vista del campionato. E' andata peggio, invece, a Lamin Jallow che esce sconfitto con il "suo" Gambia dalla sfida con l'Angola (2-1), turno preliminare per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2022. L'attaccante della Salernitana (ammonito al 15' del primo tempo) non è riuscito a lasciare il segno, venendo sostituito dopo 63' di gioco. Solo panchina, invece, per Karo nelle due partite disputate dalla Nazionale cipriota contro Kazakistan e San Marino.