Salernitana: Giannetti ok ma l'infermeria è ancora piena Ventura ritrova anche i nazionali Dziczek e Karo, domani rientrerà Jallow

Alla ripresa degli allenamenti, l'unica buona notizia che arriva dall'infermeria in casa Salernitana è legata al recupero di Niccolò Giannetti. Il calciatore ha smaltito i postumi dell'affaticamento muscolare che l'aveva costretto ad alzare bandiera bianca contro il Cosenza e questa mattina si è regolarmente allenato con i compagni sul prato del "Mary Rosy". Oltre all'ex Cagliari, Ventura ha ritrovato anche i nazionali Patrick Dzickek e Antreas Karo, reduci rispettivamente dagli impegni con la rappresentativa polacca Under 21 e quella cipriota. Domani è previsto il rientro a Salerno di Lamin Jallow che lunedì sera guiderà il reparto avanzato con Giannetti. Per il resto la Salernitana arriverà con i cerotti al derby dell'Arechi: Jean Daniel Akpa Akpro, Thomas Heurtaux e Sofian Kiyine hanno svolto un lavoro atletico specifico. Quest'ultimo nelle prossime ore si sottoporràa un consulto medico ma le speranze di vederlo tra i convocati sembrano essere davvero poche. Fisioterapia per Jean-Claude Billong e Cristiano Lombardi che sono ai box da inizio campionato. Alla ripresa degli allenamenti gli uomini di Gian Piero Ventura hanno aperto la seduta con un lavoro di forza in palestra seguito da esercitazioni tecniche e per il possesso palla. Doppia seduta in programma domani presso il C.S. “Mary Rosy” al via alle ore 9:30.