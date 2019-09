Salernitana-Benevento, il dato aggiornato della prevendita Primo giorno di vendita libera: sale la febbre da derby a Salerno e Benevento

Sale la febbre da derby sia a Salerno che a Benevento. Nella giornata di oggi sono stati venduti oltre 2000 biglietti nelle due città. Dei 4265 tagliandi staccati (dato fornito dal licenziatario ufficiale Fan's Shop) 874 sono stati acquistati dai supporters giallorossi, ai quali è stata riservata una scorta di 2000 biglietti. Nella giornata di ieri la prevendita si era fermata a quota 2057. Da oggi, terminata la prelazione per gli abbonati (lunedì sera sarà giornata granata, quindi non saranno validi gli abbonamenti), tutti i tifosi hanno potuto acquistare il tagliando per il primo big match della stagione. A cinque giorni dalla sfida la prevendita viaggia già a ritmo sostenuto. Facile ipotizzare che per la sfida tra granata e giallorossi l’Arechi possa far registrare tra le 12mila e le 15mila presenze.