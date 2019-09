Salernitana-Benevento, febbre da derby: il dato di prevendita Gli ultras granata invitano la città a colorare la Curva, mobilitazione anche nel Sannio

Sale la febbre da derby a Salerno. Quando mancano ancora quattro giorni al fischio d’inizio di Salernitana-Benevento, sono già 6740 i biglietti venduti, 1108 dei quali nel capoluogo sannita. In meno di 24 ore, dunque, sono stati staccati altri 2400 biglietti (ieri la prevendita si era fermata a quota 4265 di cui 874 per il settore ospiti). Segno di come la sfida sia sentitissima da ambo le parti. Le due vittorie consecutive nelle prime due giornate di campionato hanno riacceso l’entusiasmo tra i tifosi di fede granata che si apprestano a riempire in massa i gradoni dello stadio con il nome da principe. La chiamata a raccolta, nelle ultime ore, è partita anche dai gruppi ultras che hanno affisso dinanzi all’Arechi (foto tratta dalla pagina Facebook degli Ultras Movement Salerno) e in altri punti della città uno striscione che invita i salernitani a colorare la curva. Attesa tangibile anche a Benevento dove potrebbe andare esaurita la scorta di 2mila biglietti disponibili per il settore ospiti dell’Arechi.