Salernitana-Benevento, obiettivo 15mila all’Arechi Continua a crescere il dato della prevendita: venduti altri 2000 biglietti

Continua a crescere il dato della prevendita per il derby Salernitana-Benevento. Alle 13.30 di oggi erano stati venduti 8713 biglietti di cui ospiti 1264. In poco più di una mattinata, dunque, sono stati venduti 2000 biglietti: alle 17.30 di ieri, infatti, il dato comunicato dalla Salernitana era di 6740 i biglietti venduti, di cui 1108 per il settore ospiti. Numeri importanti che lasciano ipotizzare che lunedì sera il dato degli spettatori presenti possa raggiungere quota 15mila.