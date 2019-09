La Salernitana rende omaggio alla Rari Nantes Salerno La squadra di pallanuoto di serie A1 lunedì sera sarà ospite della società granata

Nel match di esordio contro il Pescara era toccato a Vincenzo Dolce, campione del mondo con il Settebello, ricevere la standing ovation dell’Arechi. Lunedì sera, nell’intervallo del derby Salernitana-Benevento, sarà la volta della Rari Nantes Nuoto Salerno. La storica formazione salernitana di pallanuoto è reduce dalla promozione in serie A1. Gli atleti saranno ospiti della società granata e, tra il primo e il secondo tempo, saranno presentati a tutti i tifosi e sportivi salernitani. L’esodio in massima serie per la Rari Nantes è in programma il prossimo 5 ottobre.