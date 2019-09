Salernitana, prove di formazione nel test con la Primavera Ventura ha provato l’undici da contrapporre al Benevento: Kiyine e Giannetti recuperati

Prosegue il lavoro della Salernitana in vista del derby con il Benevento in programma lunedì. Questo pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli uomini di Gian Piero Ventura hanno aperto l’allenamento con una fase di riscaldamento tecnico prima di essere impegnati con una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera allenata da mister Rizzolo. Il test è servito al tecnico ligure per provare le soluzioni tattiche da utilizzare contro i sanniti. Le buone notizie sono legate al recupero di Kiyine e Giannetti: il primo è tornato in gruppo ieri e, nonostante il lavoro differenziato effettuato in settimana, dovrebbe partire dal 1’. Se l’ex Chievo Verona non dovesse farcerla, verrebbe sostituito da Lopez; certo di una maglia da titolare, invece, il secondo che farà coppia in avanti con Jallow. Per il resto la formazione anti-Benevento non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha superato il Cosenza alla seconda giornata. L’unica novità dovrebbe essere rappresentata dall’impiego di Odjer al posto dell’infortunato Akpa Akpro. Ventura, in ogni caso, approfitterà degli ultimi due allenamenti (ripresa domani alle 17 al Mary Rosy) per sciogliere gli ultimi dubbi.