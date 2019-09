Salernitana-Benevento, chiusa la fermata Arechi della metro Misure di sicurezza in vista del derby tra granata e sanniti

Niente metropolitana per il derby Salernitana-Benevento. La decisione di chiudere la fermata Arechi è stata comunicata in giornata dalla Questura di Salerno, nell'ambito delle misure di sicurezza messe in campo per la sfida che vedrà circa 15mila tifosi sugli spalti dello stadio di via Allende. Lunedì, in occasione della sfida tra granata e sanniti, il trasporto metropolitano effettuerà i seguenti orari:

da Salerno direzione stadio Arechi: chiusura fermata Arechi dalle ore 18 alle 23.30, ultima fermata utile Arbostella;

da Stadio Arechi direzione Salerno: chiusura fermata Arechi dalle ore 18.00 alle ore 23.30.