Salernitana-Benevento: le probabili formazioni del derby Ventura conferma il 3-5-2, Inzaghi si affida al 4-4-2

Saranno Giannetti e Jallow a guidare l’attacco della Salernitana nel derby di questa sera contro il Benevento. I protagonisti del match contro il Pescara torneranno a far coppia dopo che a Cosenza l’ex Cagliari era stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Rispetto alla sfida del San Vito-Marulla, Ventura cambierà poco: in mediana Odjer sostituirà Akpa Akpro, in avanti Giannetti ritroverà una maglia da titolare e verrà preferito a Djuric. Per il resto, nel 3-5-2 “disegnato” dall’ex ct azzurro, riconfermati gli uomini che hanno vinto le prime due partite di campionato. Davanti a Micai spazio al terzetto formato da Karo, Migliorini e Jaroszynski. In mediana Cicerelli agirà sull’out di destra, mentre Kiyine – che ha smaltito i postumi dell’infortunio subito in Calabria – agirà sul versante opposto con Di Tacchio, Odjer e Firenze (che ha vinto il ballottaggio con Maistro) a completare il reparto. Da registrare la prima panchina per Cerci e Gondo.

Tanta qualità sul fronte Benevento. Nel 4-4-2 di Pippo Inzaghi, davanti a Montipò, troveranno spazio Maggio, Volta, Caldirola e Letizia. A centrocampo esordio in giallorosso per Hetemaj che giocherà con Insigne, Viola e Tello. In avanti Sau farà coppia con l’ex Coda.

Le probabili formazioni:

(stadio Arechi - ore 21)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. A disposizione: Russo, Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Maistro, Morrone, Cerci, Djuric, Gondo, Kalombo. Allenatore: Ventura.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Tello; Coda, Sau. A disposizione: Manfredini, Rillo, Gyamfi, Tuia, Antei, Del Pinto, Basit, Kragl, Sanogo, Vokic, Improta, Di Serio. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta