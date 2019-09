Salernitana, colpo di scena: «Calaiò dà l'addio al calcio» L'arciere ricoprirà un ruolo dirigenziale nel settore giovanile

Domenica non era stato inserito nella lista dei convocati per il derby con il Benevento per sintomi influenzali. Oggi la Salernitana ufficializza l’addio al calcio di Emanuele Calaió. L’esperienza in granata dell’arciere, dunque, è durata appena nove mesi, nel corso dei quali è riuscito a trovare la via della rete due volte. Ma l’attaccante siciliano dirà addio al campo ma non alla Salernitana. Per lui, infatti, il club di Lotito e Mezzaroma ha previsto un ruolo di dirigente nel settore giovanile.

Domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 11, presso la Sala Stampa dello Stadio “Arechi” il calciatore incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per comunicare il suo addio al calcio giocato.

«La Società, nel ringraziare Calaiò per la professionalità dimostrata in questi mesi e nel ricordare i grandi meriti umani e tecnici dimostrati nella sua lunga carriera, ha deciso di affidargli un ruolo dirigenziale all’interno del settore giovanile granata», la nota pubblicata sul sito ufficiale del club granata.