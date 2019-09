Salernitana, in arrivo le maglie celebrative del centenario L'annuncio questa mattina in conferenza stampa. Il ritiro ai botteghini dell'Arechi

L'attesa per la consegna della maglia celbrativa del centenario sta per terminare. Lo ha comunicato il ds della Salernitana, Angelo Fabiani questa mattina nel corso della conferenza stampa tenuta insieme ad Emanuele Calaiò. Nei prossimi giorni sul sito ufficiale del club verranno comunicate le date per la consegna della maglia ufficiale che avverrà ai botteghini dello stadio Arechi. Chi dovrà ritirare la maglia dovrà essere in possesso di codice fiscale, documento d'identità e dovrà comunicare un indirizzo e-mail sul quale poi riceverà la fattura dell'acquisto.