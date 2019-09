Salernitana, altra tegola: a Trapani senza Jallow Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per l’attaccante, nessun problema per Karo

L’emergenza infortunati non concede tregua a Gian Piero Ventura e alla sua Salernitana che anche domenica sera a Trapani dovrà fare a meno di una pedina importante. Lamin Jallow, infatti, sarà costretto a saltare la trasferta in terra siciliana. Il gambiano questo pomeriggio si è sottoposto a seduta fisioterapica a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. La speranza è di recuperarlo per la sfida di mercoledì contro il Chievo Verona ma, almeno per ora, la Salernitana non ha comunicato i tempi di recupero previsti. Al suo posto giocherà Milan Djuric, mentre Alessio Cerci potrebbe trovare spazio a gara in corso. Si è allenato regolarmente, invece, Antreas Karo che era uscito anzitempo contro il Benevento ma che domenica sera sarà regolarmente al suo posto. Akpa Akpro, Billong e Lombardi hanno svolto un lavoro atletico specifico.

Questo pomeriggio la squadra ha svolto un fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 17 presso il C.S. “Mary Rosy”.