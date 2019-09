Salernitana, arriva transfer per il tesseramento di Heurtaux Ma il calciatore difficilmente sarà convocato per la trasferta di Trapani

Alla vigilia della partenza per la trasferta di Trapani arriva una buona notizia per Gian Piero Ventura. La Salernitana, infatti, ha comunicato che «nella giornata odierna è stato concesso da parte della Figc il transfer provvisorio relativo al tesseramento di Thomas Heurtaux». Il calciatore, ingaggiato nell'ultimo giorno di calciomercato, si stava allenando da circa quindici giorni con la truppa granata ma la società ancora non aveva ricevuto il via libera dalla Turchia. Transfer che è arrivato in giornata. Tuttavia, considerate le parole rilasciate da Ventura questa mattina in conferenza stampa, appare difficile che il calciatore possa partire con la squadra per la Sicilia. «Heurtaux dopo 14 giorni di semina fisica può iniziare a spingere», ha detto il tecnico, riferendosi alla condizione atletica del francese che, pian piano, sta ritrovando la miglior condizione.