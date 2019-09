Trapani-Salernitana: le probabili formazioni Ventura deve fare a meno di Jallow. Prima da titolare in B per Maistro

Il ko con il Benevento ha fatto tornare sulla terra una Salernitana che, questa sera a Trapani, proverà a riprendere la marcia che aveva caratterizzato le prime due giornate di campionato. In Sicilia il tecnico del cavalluccio marino Ventura dovrà fare i conti con l’emergenza: out Jallow, Billong, Lombardi ed Akpa Akpro. Spetterà a Djuric (che aveva sostituito Giannetti a Cosenza) far coppia con Giannetti nel reparto offensivo. In mediana l’unica novità è rappresentata dall’impiego di Maistro che, preferito a Odjer, farà il suo esordio dal 1’ in serie B. Completeranno il reparto Kiyine e Cicerelli sulle corsie esterne, oltre a Di Tacchio e A Firenze. Davanti a Micai confermato il terzetto difensivo composto da Karo, Migliorini e Jaroszynski.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Cauz, Pagliarulo, Fornasier, Jakimovski; Aloi, Taugordeau, Scaglia; Ferretti, Pettinari, Nzola. A disposizione: Carnesecchi, Del Prete, Luperini, Scognamillo, Da Silva, Martina, Minelli, Candela, Luperini, Colpani, Tulli. Allenatore: Baldini.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Firenze, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Russo, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Odjer, Cerci, Gondo. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Massimi di Termoli