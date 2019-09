Ventura: «Difeso con i denti i colori della Salernitana» Il tecnico dei granata: «Abbiamo lottato e vinto da squadra»

«Abbiamo lottato da squadra, sofferto da squadra, vinto da squadra». Gian Piero Ventura salva il carattere messo in campo dai suoi uomini che, pur senza brillare, sono riusciti a strappare i tre punti al Trapani. «È stata una partita difficile soprattutto per il vento, con questo tempo era difficile sviluppare tematiche di gioco che avessero un senso. Entrambe le squadre hanno fatto fatica. Noi dovevamo dimostrare la compattezza di un gruppo, è chiaro che dobbiamo fare meglio ma con questo clima era difficile fare di più. La partita di oggi va analizzata in maniera distaccata rispetto alle precedenti. È difficile dare un giudizio, però è stato mandato un segnale da parte della squadra che ha difeso con i denti i colori della Salernitana. Per lo spettacolo non è il meglio ma era complicato fare di più. Non è stata la più bella partita della storia, anzi. Una delle meno belle. Ma per ora va bene così».