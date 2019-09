Kiyine esulta: «Partita importante sul piano della lotta» Il match-winner: « Posso dare tanto in più. Il loro rigore? Per me non c'era»

«Abbiamo fatto una partita importante sul piano della lotta, il vento non ci ha aiutato per niente ma abbiamo fatto quello che potevamo». Sofian Kiyine, il match winner della sfida con il Trapani, commenta così la prestazione disputata dalla Salernitana in terra siciliana. «Io posso dare tanto di più, oggi è stata una partita difficile, loro ci hanno messo in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo speso tante energie, la palla veniva frenata sempre. Posso dare tanto in più. Mezzala o esterno? Mi trovo bene in entrambi i ruoli, il mister ci spiega delle cose ma mi trovo bene in entrambi i ruoli. Il rigore richiesto dal Trapani? Io sono andato al contatto spalla e spalla, secondo me non c’era il rigore».