Rabbia Rubino (ds Trapani): «Fa male perdere così» «Loro hanno cercato di non fare la partita, purtroppo ci è andata male»

«Fa male perdere così, mi saprebbe piaciuto iniziare a portare a casa punti per dare consapevolezza ai ragazzi. Oggi le circostanze ci hanno punito in maniera esagerata». Mastica amaro il ds del Trapani, Raffaele Rubino per la sconfitta subita dalla compagine siciliana contro la Salernitana. «Loro si sono chiusi bene, hanno cercato di non fare la partita, l’hanno subita. Nel primo tempo abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, nel secondo tempo non abbiamo smesso di giocare nonostante il rigore subito. Micai ha fatto le sue parate. Se l’atteggiamento è questo, prima possibile qualcosa arriverà». Magari già nel turno infrasettimanale che vedrà i siciliani ospitare la Cremonese.«Spero di aver ritrovato la squadra che volevo, si erano un po’ perse delle certezze, oggi la risposta è stata positiva. Sono contento ma allo stesso tempo arrabbiato e dispiaciuto. Ma se ci ripetiamo difficilmente ci capiterà di nuovo male. Il nostro cammino, purtroppo, è iniziato in ritardo, non voglio trovare alibi ma noi siamo stati costruiti giorno dopo giorno, con grande passione. Amalgamare 15-16 giocatori nuovi è complicato ma pian piano arriveranno anche i risultati».