Giudice sportivo: Ventura "salta" la sfida da ex con il Chievo Due turni di squalifica a Sasà Avallone e al tecnico del Trapani. "Graziato" Tulli

Toccherà al vice Tiziano De Patre guidare dalla panchina la Salernitana nella sfida di mercoledì sera contro il Chievo Verona. Il giudice sportivo, infatti, ha punito con la squalifica di una giornata Gian Piero Ventura «per avere, al 16° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria». L'ex ct azzurro, dunque, sarà costretto a seguire dalla panchina la sfida da ex contro i gialloblu. Due turni di squalifica, invece, per il team manager Salvatore Avallone «per avere, al 16° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa esternando epiteti ingiuriosi nei confronti della panchina avversaria».

Stessa sanzione anche per il tecnico del Trapani, Francesco Baldini «per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al Direttore di gara». La scintilla si era accesa in seguito alle proteste del Trapani per il rigore non concesso su Tulli in seguito al contatto con Kiyine. L'attaccante dei siciliani, invece, è stato graziato. Il procuratore federale, infatti, aveva segnalato che il calciatore al 28' del primo tempo avrebbe pronunciato un'espressione blasfema. Ma il giudice sportivo, dopo aver acquisito ed esaminato le immagini e considerato che «non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’espressione di una frase avente contenuto blasfemo da parte del calciatore» non ha sanzionato Tulli.