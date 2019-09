Salernitana, ripresa al Mary Rosy: si rivede Lombardi Migliorano anche le condizioni di Akpa Akpro, out Billong e Jallow

Un giorno e mezzo per preparare la sfida di mercoledì sera con il Chievo Verona. Dopo la vittoria di Trapani, questo pomeriggio la squadra è tornata subito in campo in vista del match con i clivensi. La buona notizia che arriva dall’infermeria è legata al rientro in gruppo di Lombardi, il cui recupero potrebbe permettere a Cicerelli di tirare il fiato considerate anche le tre partite in sette giorni. Da valutare le condizioni di Akpa Akpro che ha svolto lavoro atletico differenziato mentre Jallow e Billong hanno effettuato solo fisioterapia. I granata impegnati nella gara di ieri a Trapani hanno svolto un lavoro atletico in palestra mentre il resto della squadra ha effettuato esercitazioni tecnico-tattiche.

La seduta di rifinitura in vista della gara di mercoledì contro il Chievo Verona è fissata per domani alle 16 presso il C.S. “Mary Rosy”.