Salernitana, trovata l'intesa per il rinnovo di Odjer L'agente era stato a Salerno in occasione del derby con il Benevento

In ritiro si è guadagnato la fiducia di Ventura che ha dato il via libera alla sua riconferma. Adesso, dopo che il discorso era stato già intavolato durante la sessione estiva del calciomercato, Moses Odjer è vicino a rinnovare il suo contratto con la Salernitana. L’agente Luigi Sorrentino (nella foto) ha fatto tappa a Salerno la scorsa settimana, seguendo da vicino il derby con il Benevento. «Odjer l’ho visto bene, combattivo, grintoso. Ha bisogno di trovare continuità, ogni calciatore ha bisogno di almeno 4-5 partite per trovare la miglior condizione», aveva detto ai nostri microfoni nel piazzale antistante la tribuna dell’Arechi. A Trapani, poi, Ventura gli ha preferito Maistro, lanciando il ghanese nella mischia soltanto a gara in corso. Scelta che non cambia la fiducia di tecnico e società nei confronti del centrocampista che è al suo quinto anno con il cavalluccio marino sul petto. Per lui è pronto un rinnovo con altri due anni di contratto. Le parti hanno raggiunto l’intesa di massima e, già nella prossima settimana, potrebbero definire il tutto.