Salernitana-Chievo Verona: i convocati di Ventura Il tecnico granata deve fare a meno di cinque infortunati e di Heurtaux

Sono 21 i calciatori convocati da Gian Piero Ventura per la sfida di domani sera contro il Chievo Verona. In casa Salernitana mancheranno gli infortunati Billong, Jallow, Akpa Akpro, Lombardi e Mantovani. Ancora rinviata la prima convocazione per Heurtaux che ha da pochi giorni ottenuto il transfert per il tesseramento.

Questa la lista dei convocati per Salernitana-Chievo Verona

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo.