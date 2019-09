Salernitana-Chievo Verona: le probabili formazioni Ventura riconferma il 3-5-2, in mediana torna Odjer. Veneti in campo con il 4-3-1-2

Salerno sogna di vivere una grande notte. A tre giorni di distanza dal successo di Trapani, questa sera la Salernitana tornerà in campo per affrontare il Chievo Verona all'Arechi. Un successo consentirebbe ai granata di balzare al comando della classifica, insieme all'Ascoli. Numeri a cui non vuol pensare Gian Piero Ventura, intenzionato a portare avanti sopratutto il suo progetto di ricostruzione. L'ex ct azzurro cambierà poco rispetto alla sfida vinta in Sicilia: dentro Odjer per Maistro in mediana. Per il resto resterà tutto invariato, anche per via dellle numerose indisponibilità (ai box Billong, Akpa Akpro, Lombardi, Jallow e Mantovani). Dall'altra parte il Chievo Verona - storicamente avversario ostico per i granata - farà 4-3-1-2: Marcolini si affiderà al talento di Vignato (in estate cercato dalla Lazio di Lotito) che agirà da trequartista alle spalle di Djordjevic e Meggiorini.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Giannetti. A disposizione: Russo, Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Maistro, Morrone, Cerci, Gondo. Allenatore: Ventura

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Djordjevic, Meggiorini. A disposizione: Caprile, Nardi, Cotali, Leverbe, Frey, Colley, Henrique, Garritano, Bertagnoli, Pucciarelli, Rodriguez, Rovaglia. Allenatore: Marcolini.

ARBITRO: Volpi di Arezzo