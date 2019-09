LIVE | Salernitana-Chievo Verona 1-1 Segui la diretta testuale del match dell'Arechi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Maistro (42' st Firenze), Kiyine; Djuric, Giannetti. A disposizione: Russo, Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Morrone, Cerci, Gondo. Allenatore: Ventura

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Pina Nunes, Segre, Obi (33' st Esposito); Vignato (15' st Garritano); Djordjevic, Meggiorini (33' st Bertagnoli). A disposizione: Caprile, Nardi, Cotali, Rigione, Brivio, Colley, Pucciarelli, Rodriguez, Rovaglia. Allenatore: Marcolini.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

RETI: 29' pt Djordjevic (C), 36' pt rig. Kiyine (S)

NOTE. Spettatori 7513 di cui 2647 abbonati. Espulso al 31' st Pina Nunes (C) e al 37' st Kiyine (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Karo (S), Obi (C), Segre (C), Odjer (S), Leverbe (C). Angoli: 6-2. Recupero: 3' pt-5' st

45' - 5' di recupero.

43' - Prima sostituzione per la Salernitana: fuori Maistro, dentro Firenze.

37' - Resta in dieci uomini anche la Salernitana: seconda ammonizione per Kiyine che, dopo aver perso palla, commette fallo su Dickmann.

32' - Doppia sostituzione per il Chievo: dentro Esposito e Bertagnoli per Obi e Meggiorini.

31' - Espulso Pina Nunes per fallo su Di Tacchio: Chievo in dieci uomini

22' - Sponda di Giannetti, conclusione di Odjer, Semper blocca.

17' - Azione personale di Kiyine che si accentra dalla sinistra e prova la conclusione dalla lunga distanza, palla alta sulla traversa.

15' - Prima sostituzione per il Chievo Verona: dentro Garritano, fuori Vignato.

12' - Altra occasione per la Salernitana: Semper dice di no ad Odjer.

10' - Occasionissima per la Salernitana: cross di Cicerelli, Semper respinge di pugno, la palla arriva a Maistro che conclude fortissimo ma la palla si perde di poco alla sinistra del portiere del Chievo.

4' - Ammonito Segre

0' - Si riparte all'Arechi

SECONDO TEMPO

48' - Fine primo tempo: Salernitana-Chievo Verona 1-1.

47' - Angolo di Maistro, testa di Djuric palla lato d'un soffio anche complice una deviazione.

47' - Cicerelli raccoglie un buon pallone nell'area di rigore, salta un difensore e punta la porta, palla in angolo.

45' - 3' di recupero

36' - PAREGGIO SALERNITANA. Kiyine spiazza Semper e trova il gol del pareggio.

34' - RIGORE PER LA SALERNITANA. Fallo di Obi su Giannetti: Kiyine va sul dischetto.

29' - VANTAGGIO CHIEVO VERONA - Conclusione a giro di Djordjevic che fa secco Micai al termine di un'azione manovrata al limite dell'area di rigore da parte della formazione di Marcolini.

27' - Karo costretto a fermare con un fallo Meggiorini: ammonizione anche per il difensore della Salernitana.

22' - Entrata durissima di Kyine su Dickmann: cartellino giallo per il centrocampista granata.

19' - Sponda di Meggiorini per Segre che dal vertice alto dell'area di rigore prova la conclusione, palla alta sulla traversa.

10' - Miracolo di Micai che dice di no a Meggiorini, deviando in corner una conclusione ravvicinata dell'attaccante del Chievo Verona. Nell'occasione Migliorini si è fatto trovare imprepatato.

8' - Conclusione di Meggiorini deviata da Migliorini, Micai blocca.

5' - Meglio il Chievo Verona in questa fase iniziale di gara: la formazione di Marcolini prova a sorprendere la retroguardia granata che tiene bene.

0' - Partiti allo stadio Arechi: inizia Salernitana-Chievo Verona.

Una sola novità in casa Salernitana rispetto alla formazione che ha battuto il Trapani domenica sera. Ventura lancia Odjer al posto di Firenze e conferma Maistro in mediana. Per il resto confermate le anticipazioni della vigilia. Scelte obbligate per l'ex ct azzurro: Karo, Migliorini e Jaroszynski davanti a Micai; in mediana Cicerelli e Kiyine agiscono da esterni con Di Tacchio perno centrale. In avanti riconfermata la coppia Djuric-Giannetti.