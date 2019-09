Micai: «Partite come queste ti fanno crescere» Il portiere della Salernitana: «Rispetto allo scorso anno sento un ambiente che si diverte»

«Ritengo che siano più importanti partite come questa con il Chievo che quella vinta a Trapani». Lo ha detto i portiere della Salernitana, Alessandro Micai dopo il 90esimo della sfida pareggiata con il Chievo Verona. «I campionati devono essere costruiti su basi solide, sfide come quelle di stasera ti permettono di costruire qualcosa di solido. La reazione è stata importante, ci serve per costruire un futuro. L’anno scorso abbiamo iniziato bene ma evidentemente c’era qualcosa su cui dovevamo lavorare. Questo pareggio, secondo me, serve molto più rispetto alla vittoria di Trapani perché ti fa crescere».

Anche con il Chievo Verona l’estremo difensore granata è stato protagonista. «L’epilogo dello scorso anno, con tutto quello che abbiamo passato, è stato una bella soddisfazione. Ciò non toglie che abbiamo vissuto un’annata resta disastrosa. Dobbiamo far tesoro di quanto accaduto per non ripetere gli stessi errori. Livorno sarà un’altra tappa del nostro percorso, mattoncino dopo mattoncino dobbiamo a costruire il nostro futuro. Rispetto allo scorso anno sento un ambiente che si diverte, significa che stiamo lavorando bene, almeno questo è quello che avverto dal campo. Il mister è un maestro di calcio, un anno e mezzo di errori non possono cancellare una carriera brillante».