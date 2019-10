Mantovani si opera in Finlandia: «Tornerò più forte di prima» Tempi ancora lunghi per il recupero del 23enne. Ventura alle prese con l'emergenza in difesa

«Ora penso solo a tornare più forte di prima». È il messaggio che Valerio Mantovani ha lanciato direttamente dalla Finlandia. Il difensore della Salernitana è volato a Turku in una struttura specializzata in chirurgia ortopedica e medicina dello sport per sottoporsi a un intervento chirurgico. L’atleta, infatti, è da tempo alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a mordere il freno già prima del ritiro estivo. «Operazione riuscita alla grande. Grazie al dottor Sakari Orava e al suo staff», le parole che Mantovani ha pubblicato su Instagram insieme a una foto post-intervento. I tempi di recupero, però, dovrebbero essere ancora abbastanza lunghi. Il 23enne, infatti, spera di poter tornare in campo per l’anno nuovo, riscattando un inizio di stagione assolutamente sfortunato. Speranza condivisa anche da Gian Piero Ventura che ha allenato il calciatore già nella stagione 2015/2016 al Torino. Il calciatore, all’epoca capitano della Primavera granata, mostrò già allora di avere numeri interessanti, al punto da allenarsi stabilmente con la prima squadra, con la quale ottenne anche tre convocazioni. A Salerno, però, dopo il buon campionato (18 presenze e un gol) disputato lo scorso anno, Ventura non ha potuto ancora far leva sulla classe del difensore romano che, adesso, spera di bruciare le tappe e recuperare il tempo perduto.

Nel frattempo l’ex ct della Nazionale italiana deve fare i conti con un organico risicatissimo in difesa. Ieri, infatti, si è fermato nuovamente Heurtaux che, dopo l’infortunio subito nelle scorse settimane, stava provando a riprendere la preparazione. Ai box da inizio stagione c’è anche Billong, pilastro difensivo su cui Ventura avrebbe voluto puntare ma che, fin qui, non ha disputato neanche un minuto in campionato. Una maledizione che il tecnico spera di mettersi definitivamente alle spalle.